Артистка выступила на "Новой волне" в Сочи в откровенном наряде.

Лобода вышла на сцену без трусов - и вызвала споры в Сети instagram.com/lobodaofficial/

Читай также: “Стесняется?“: Лорак впервые вышла на публику с бойфрендом - видео возмутило Сеть

Певица Светлана Лобода не устает эпатировать публику, демонстрируя интимные части тела. Так, уже несколько раз Лобода записывала видео, на которых была видна ее грудь, а на этот раз появилась на сцене без трусов. Для выступления на сцене конкурса “Новая волна“, который проходит сейчас в Сочи - звезда выбрала весьма оригинальный наряд. Фото появились на страницах “Новой волны“ и в Инстаграм Светланы.

Лобода выступила в откровенном ярко-синем костюме без швов - то есть, по бокам, где обычно сшиваются части одежды - на наряде Лободы - разрезы. По такому принципу сделана блуза и короткая юбка, которая, по сути, состоит из двух квадратов ткани с поддержкой на поясе. Когда звезда поворачивается боком - видно, что под нарядом нет белья.

Читай также: “Красивая без мейкапа”: Ненакрашенная Лобода показала, как садится на шпагат

Пользователи Сети активно комментируют фото, причем большинство отзывов - негативные.

Могла бы уже и без юбки выйти

На следующую Волну видимо уже голыми будут выходить!!!

Какой УЖАС!!! Это просто возмутительно!!! Где цензура??? И вот эти люди лицо нашей страны.

Это же песенный конкурс, а не конкурс стриптиза... Хочется плеваться!, - написали в Сети.

Однако, часть поклонников Лободы защитила ее от нападок, отметив, что Светлана всегда отличается оригинальностью, а хейтеры просто завидуют ее фигуре и смелости.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала длинные ноги на пляже.

