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Лобода вышла на сцену без трусов - и вызвала споры в Сети

Комментариев: 3
Артистка выступила на "Новой волне" в Сочи в откровенном наряде.

Лобода вышла на сцену без трусов - и вызвала споры в Сети
Лобода вышла на сцену без трусов - и вызвала споры в Сети
instagram.com/lobodaofficial/

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Певица Светлана Лобода не устает эпатировать публику, демонстрируя интимные части тела. Так, уже несколько раз Лобода записывала видео, на которых была видна ее грудь, а на этот раз появилась на сцене без трусов. Для выступления на сцене конкурса “Новая волна“, который проходит сейчас в Сочи - звезда выбрала весьма оригинальный наряд. Фото появились на страницах “Новой волны“ и в Инстаграм Светланы. 

Лобода выступила в откровенном ярко-синем костюме без швов - то есть, по бокам, где обычно сшиваются части одежды - на наряде Лободы - разрезы. По такому принципу сделана блуза и короткая юбка, которая, по сути, состоит из двух квадратов ткани с поддержкой на поясе. Когда звезда поворачивается боком - видно, что под нарядом нет белья. 

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Пользователи Сети активно комментируют фото, причем большинство отзывов - негативные.

  • Могла бы уже и без юбки выйти
  • На следующую Волну видимо уже голыми будут выходить!!!
  • Какой УЖАС!!! Это просто возмутительно!!! Где цензура??? И вот эти люди лицо нашей страны.
  • Это же песенный конкурс, а не конкурс стриптиза... Хочется плеваться!, - написали в Сети.

Однако, часть поклонников Лободы защитила ее от нападок, отметив, что Светлана всегда отличается оригинальностью, а хейтеры просто завидуют ее фигуре и смелости.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала длинные ноги на пляже. 
 

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Теги: Светлана Лобода, без белья, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  29.08.2019, 14:51
Оценка:  0
гость
Без трусов - это хорошо!
гость  (аноним)  29.08.2019, 14:38
Оценка:  0
гость
Это хyйня. Жду когда она выйдет голая и обкончаная. Это будет уже правдоподобнее
гость  (аноним)  29.08.2019, 14:06
Оценка:  +4
гость
кому эта ощипанная потаскушка интересна, что она на себя нацепила и чего там показала.
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