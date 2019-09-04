Светлана Лобода показала фанам, в каких условиях летает на гастроли.

"Ничего себе апартаменты!": Лобода показала постельное фото из частного самолета instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Светлана Лобода, которая сейчас проживает в России, удивила поклонников новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram артистка показала, в каких условиях улетела на концерт в литовский город Клайпеда. Звезда опубликовала свежий снимок, на котором она позирует в постеле на частном самолете. На фото Лобода запечатлена в бордовой пижаме и маске для сна.

Поклонники Светланы отметили, что певица летает в роскошных условиях, а также пожелали ей хорошего выступления.

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“Ничего себе апартаменты“, “Взорвите хорошенько“, “Это самолёт? Неужели такие бывают?“, “Отличного концерта“, “Ничесе, самолет у неё классный“, “Ух, чувствую сегодняшний день, будет для них лучшим!!! Готовьтесь, дорогие, к вам приехала Лобода“, “Как говорится, Чтоб я так жил)))“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье.