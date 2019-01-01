"Танці з зірками 2019": Как участники готовятся к третьему эфиру

Узнайте, как проходят репетиции участников "Танців з зірками 2019".

Участники вовсю оттачивают движения будущих композиций и с удовольствием делятся первыми успехами в своих соцсетях.

Так, украинская “Моника Белуччи“, Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком недавно запостили видео, как они ловко повторяют экар в пасадобле.

Людмила Барбир пресс-служба канала 1+1

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А тренер “Голос. Діти“, певец DZIDZIO с Яной Цыбульский готовят для поклонников что-то из современных видов танца. Свои поддержки пара выложила в сеть, предложив подписчикам угадать, какой танец они будут выполнять на паркете в этот раз. Большинство поклонников написали в комментариях, что это будет контемп, но были и другие варианты: “А, что тут думать - это будет лучший танец“, “Старайтесь, земляк. Яворовщина ждет победу“, “Дзидзьо, ты молодец. Продолжай в том же духе, ты нас вдохновляешь!.

Дзидзьо пресс-служба канала 1+1

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В свою очередь партнер актрисы “95 Квартал“ Елены Кравец Максим Леонов выложил в истории видео, в котором он созерцает как Елена старательно повторяет движения с тренером.“Вот такая у нас хореография“, - добавил танцор.

Чем именно удивит Елена Кравец на этот раз, телезрители канала “1+1“ узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Елена Кравец пресс-служба канала 1+1

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А актер и звезда фильма “Свингеры“ Михаил Кукуюк порадовал фанов забавными кадрами, как он “убегает“ от еще одного дубля во время репетиций, чтобы успеть на тренировку к своей партнерше Елизавете Дружининой.

Танці з зірками 2019 пресс-служба канала 1+1

Еще больше ярких композиций и выступлений участники “Танців з зірками“ смогут показать в третьем прямом эфире, который состоится 8 сентября, в 21:00.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.