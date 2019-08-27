День рождения Джамалы: Лучшие хиты победительницы "Евровидения 2016"
Сегодня, 27 августа, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 37-й день рождения.
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Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где ее семья оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.
Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы пять студийных, один концертный и два мини-альбома.
Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“, “Полина и тайна киностудии“ и комедии от Netflix - “Евровидение: История огненной саги“.
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В личной жизни Джамалы тоже все хорошо. Весной 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года у пары родился первенец - сын Эмир-Рахман. А два месяца назад,19 июня, певица стала мамой во второй раз, родив еще одного сына Селима-Гирая.
В честь дня рождения Джамалы Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты талантливой артистки.
- It’s Me, Jamala (2010)
- Smile (2011)
- Чому квіти мають очі (2014)
- Иные (2015)
- Шлях додому (2016)
- 1944 (2016)
- Обещание (2016)
- Заманили (2016)
- I Believe in U (2017)
- Крила (2018)
- Solo (2019)
Напомним, ранее Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии.
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