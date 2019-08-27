День рождения Джамалы: Лучшие хиты победительницы "Евровидения 2016"

27 августа украинской певице Джамале исполняется 37 лет.

Сегодня, 27 августа, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 37-й день рождения.

Читай также: “The Hardkiss“ и MONATIK выпустили совместный трек “Кобра“ - видео

Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где ее семья оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.

Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы пять студийных, один концертный и два мини-альбома.

Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“, “Полина и тайна киностудии“ и комедии от Netflix - “Евровидение: История огненной саги“.

Читай также: Джамала высказалась о новом фильме Netflix, в котором снялась сама

В личной жизни Джамалы тоже все хорошо. Весной 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года у пары родился первенец - сын Эмир-Рахман. А два месяца назад,19 июня, певица стала мамой во второй раз, родив еще одного сына Селима-Гирая.

В честь дня рождения Джамалы Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты талантливой артистки.

It’s Me, Jamala (2010)

Smile (2011)

Чому квіти мають очі (2014)

Иные (2015)

Шлях додому (2016)

1944 (2016)

Обещание (2016)

Заманили (2016)

I Believe in U (2017)

Крила (2018)

Solo (2019)

Напомним, ранее Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.