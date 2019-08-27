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День рождения Джамалы: Лучшие хиты победительницы "Евровидения 2016"

Комментариев: 2
27 августа украинской певице Джамале исполняется 37 лет.
День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"
День рождения Джамалы: лучшие хиты победительницы "Евровидения"
instagram.com/jamalajaaa

Сегодня, 27 августа, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала отмечает свой 37-й день рождения.

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Будущая звезда, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в городе Ош, Киргизстан, где ее семья оказалась после депортации из Крыма. В 1989 году она вместе с родителями вернулась в Крым, в село Малореченское под Алуштой.

Артистка смогла добиться значительных успехов в музыке. В 2009 году Джамала победила на “Новой волне“, а в 2016 году принесла Украине вторую победу на международном песенном конкурсе “Евровидение“. Сейчас на счету певицы пять студийных, один концертный и два мини-альбома.

Также Джамала пробовала себя в кино. Певица появилась в таких лентах, как “Правдивая история об Алых парусах“, “Поводырь“, “Полина и тайна киностудии“ и комедии от Netflix - “Евровидение: История огненной саги“.

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В личной жизни Джамалы тоже все хорошо. Весной 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года у пары родился первенец - сын Эмир-Рахман. А два месяца назад,19 июня, певица стала мамой во второй раз, родив еще одного сына Селима-Гирая. 

В честь дня рождения Джамалы Ivona предлагает вспомнить лучшие хиты талантливой артистки.

  • It’s Me, Jamala (2010)

  •  Smile (2011)

  • Чому квіти мають очі (2014)

  • Иные (2015)

  • Шлях додому (2016)

  • 1944 (2016)

  • Обещание (2016)

  • Заманили (2016)

  • I Believe in U (2017)

  • Крила (2018)

  • Solo (2019)

Напомним, ранее Джамала растрогала нежными кадрами из новой семейной фотосессии.

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Теги: Джамала
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.08.2019, 13:56
Оценка:  0
pусский
С днем рождения! Чтоб у тебя хyй на лбу вырос, пиздa татарская!
!  (аноним)  27.08.2019, 12:20
Оценка:  0
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С*У*К*А - победила на крови украинцев! Героиня катюга! продажная татарва!
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