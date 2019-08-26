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Певица MARUV поставила своего партнера по шоу " Танцы со звездами" на каблуки

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Провокационная исполнительница не устает сопровождать каждое свое публичное появление скандалом.
MARUV на "Танцах со звездами" творила интеллигентную провокацию
MARUV на "Танцах со звездами" творила интеллигентную провокацию
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25-го августа состоялась премьера нового сезона обновленного шоу "Танцы со звездами". В этот раз участниками стали самые популярные певцы, ведущие и актеры Украины, среди которых и "фантастичная женщина" TAYANNA, и актеры сериала "Крепостная" Ксения Мишина и Алексей Яровенко, и даже мастерица "интеллигентной провокации" - исполнительница MARUV. 

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Анна Корсун, больше известная как певица MARUV, станцевала очень сексуальный и эротичный вог вместе со своим партнером Jay. Причем оба партнера танцевали на высоченных шпильках, вытворяя невероятные па на паркете. Влад Яма и новый судья Франциско Гомес высоко оценили выступление пары, а вот  самопровозглашенный "черный лебедь" Катя Кухар поставила танцорам всего 6 баллов. Видимо пуританке не совсем пришлось по вкусу белье, которым MARUV одарили всю судейскую коллегию - в следующий раз для балерины можно будет выбрать более скромный комплект, чтобы заслужить ее одобрение. 

Раннее мы рассказывали о новых фото Джареда Лето, на которых актер и певец хвастается шикарным прессом. 

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Теги: Танцы со звездами, MARUV, новости шоу бизнеса
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Источник: ivona.bigmir.net

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