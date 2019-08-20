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Возраст - не помеха: Джаред Лето продемонстрировал идеальный пресс

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47-летний актер похвастался потрясающей физической формой .
Фото Джареда Лето восхитило поклонников
Фото Джареда Лето восхитило поклонников
pinterest.com


Певцу и оскароносному актеру Джареду Лето несмотря на то, что он уже давно не является молоденьким мальчиком, никак не дашь 47 лет. Идеальное тело, отсутствие  морщин и позитивный настрой позволяют ему восхищать поклонников непроходящей молодостью. 

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Недавно Джаред опубликовал фото, на котором позирует в одних лишь шортах, выставляя стальной пресс на обозрение фанатов. Такой потрясающей физической формой актер обязан почти 20-летнему вегетерианству и постоянным занятиям в спортзале, которые он не прекращает ни во время съемок, ни в течении гастролей своей группы 30 seconds to Mars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#hotgirlsummer

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Поклонники оценили физическую подготовку Джареда и одарили его фото в водоеме в ярко-красных шортах и соломенной шляпе азиатского рыбака в 500 тысяч лайков. Фанаты не только одобрили пост актера, но и попросили почаще радовать их подобными изображениями.

Раннее мы писали о том, что Шарлиз Терон в соцсетях выставила редкое фото своего сына-трансгендера Джексона.

 

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Теги: Джаред Лето, светская жизнь, звездная жизнь, новости шоу бизнеса
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Источник: ivona.bigmir.net

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