Наталья Могилевская представила украиноязычную версию песни "В Киеве осень"
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Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно показала фото с Владом Ямой, решила сделать подарок своим поклонникам в День Независимости, представив украиноязычную версию своего хита "В Киеве осень". Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
Я поняла, что моей столице нужен гимн на украинском языке и я сделала перевод песни “В Киеве осень”. Стихи дались мне очень легко, - написала Могилевская.
Поклонники Наташи тепло приняли свежую версию давно полюбившейся композиции. "Наталя дякую за пісню, вона зазвучала по-новому", "Неймовірно, краще за оригінал", "Аж мурашки по шкірі. Неймовірно!", - пишут пользователи в комментариях.
Напомним, что ранее TAYANNA презентовала кавер на песню Скрябина "Дельфіни".
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