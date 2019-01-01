TAYANNA презентовала кавер на песню Скрябина "Дельфіни"

Певица выпустила кавер-версию в день рождения Кузьмы Скрябина.

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В честь дня рождения Кузьмы, которому 17 августа мог бы исполниться 51 год, украинская певица TAYANNA представила кавер-версию на известную песню Скрябин - "Дельфіни".

Официальный релиз кавера состоялся в день рождения Андрея Кузьменко. Видео появилось на официальном YouTube-канале TAYANNA.

Это песня про дельфина, который приплывает на спасение, когда тебе он нужен. Все как в жизни, – сказала певица.

Недавно певица TAYANNA прокомментировала свое участие в "Танцах со звездами".