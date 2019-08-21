Наталья Могилевская опубликовала новое фото со своим первым партнером по шоу "Танцы со звездами".

"Опять вместе?": Наталья Могилевская показала совместное фото с Владом Ямой instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В среду, 21 августа, известная украинская исполнительница, победительница шоу “Танцы со звездами“ Наталья Могилевская посетила презентацию нового сезона танцевального проекта, который стартует 25 августа.

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Во время презентации артистка сделала фото со своим первым партнером по шоу Владом Ямой, вместе с которым она участвовала в “Танцах со звездами“ в 2006 и 2008 годах. Оба раза пара заняла второе место.

На своей странице в Instagram Могилевская опубликовала милое селфи с бывшим партнером. На фотографии певица приобняла танцора за плечо.

“Открытие нового сезона “Танцы со Звездами“. Будет жарко! Как Вам пары участники? Кто интересный?“ - подписала кадр Могилевская.

Многие подписчики Натальи отметили, что их с Ямой пара была лучшей за всю историю проекта.

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“Опять вместе?“, “Не изменились ! Люблю ваш дуэт!!“, “Только Ваша пара заслуживает внимания и любви!!!“, “Наталья,ваша пара неповторима, а этот сезон явно обещает быть интересным!мне нравятся все!“, “Наталочка, без Вас буде сумно...“, “Ваша пара бесподобна“, - пишут в комментариях.

Полный список участников нового сезона популярного танцевального проекта “Танцы со звездами 2019“ можно посмотреть здесь.