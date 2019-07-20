"Без тебе": Любовь Успенская записала песню на украинском языке
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“Королева шансона“, 65-летняя исполнительница Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, но уже около 8 лет не была на родине, отправляется в тур по Украине. Для такого события звезда приготовила сюрприз - песню на украинском языке, которую написал ее близкий друг. Об этом Успенская рассказала в интервью segodnya.ua.
Певица отметила, что песня называется “Без тебе“ и записана в дуэте с ее автором.
Все думают, что я забыла украинский язык, а я готовлю дуэт с моим другом, которого я прячу сейчас у себя дома. Не показываю, потому что он слишком красивый. Мы спели, записали песню на украинском языке. Он автор этой песни. “Без тебе“ называется, – сказала Любовь Успенская.
С волнением готовлюсь к выступлению на фестивале #рандеву в концертном зале @dzintarukoncertzale после пятилетнего отсутствия, я рада снова быть с вами, друзья! Дорогая, любимая @laima_vaikule_official, спасибо тебе за приглашение! ⠀ #юрмала #успенская #гримерка #топ #новое
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Также Любовь Успенская поделилась, что с нетерпением ждет визита в родной Киев, который посетит уже осенью в рамках всеукраинского тура.
Я поеду в Киев, на родину, где я родилась. Я 8 лет не была в Украине. Надеюсь, что публика немножко скучает за мной. Поэтому я с удовольствием жду этого момента, – говорит Успенская.
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