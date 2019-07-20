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"Без тебе": Любовь Успенская записала песню на украинском языке

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Артистка призналась, что не была в Украине около 8 лет.

"Без тебе": Любовь Успенская записала песню на украинском языке
instagram.com/uspenskayalubov_official

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“Королева шансона“, 65-летняя исполнительница Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, но уже около 8 лет не была на родине, отправляется в тур по Украине. Для такого события звезда приготовила сюрприз - песню на украинском языке, которую написал ее близкий друг. Об этом Успенская рассказала в интервью segodnya.ua.

Певица отметила, что песня называется “Без тебе“ и записана в дуэте с ее автором.

Все думают, что я забыла украинский язык, а я готовлю дуэт с моим другом, которого я прячу сейчас у себя дома. Не показываю, потому что он слишком красивый. Мы спели, записали песню на украинском языке. Он автор этой песни. “Без тебе“ называется, – сказала Любовь Успенская.

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Также Любовь Успенская поделилась, что с нетерпением ждет визита в родной Киев, который посетит уже осенью в рамках всеукраинского тура.

Я поеду в Киев, на родину, где я родилась. Я 8 лет не была в Украине. Надеюсь, что публика немножко скучает за мной. Поэтому я с удовольствием жду этого момента, – говорит Успенская.

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Теги: Любовь Успенская, тур по Украине, украинский язык, премьера песни
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Источник: ivona.bigmir.net

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