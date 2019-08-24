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Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве: видео

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Исполнительница зачитала реп перед президентом Зеленским.
Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве
Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве
instagram.com/alinapash/

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В этом году на праздновании 28-летия Независимости Украины национальный гимн зазвучал по-новому. Помимо Тины Кароль в центре Киева композицию исполнила молодая украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash. Девушка прошлась вдоль колонн военных, зачитав рэп о единстве нашей страны и вере в себя.

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Первые стоки гимна Украины исполнил хор ВСУ, далее присоединились оркестр ГСЧС, военный оркестр пограничной службы, оркестр Нацполиции и оркестр Нацгвардии Украины. Затем на Майдане прозвучал голос Дарьи Красновецкой, подхваченный народным хором. Далее вступили пианисты, Alina Pash и Тина Кароль.

Смотрите видео исполнения гимна на Майдане Независимости в день Независимости Украины:

Ранее мы рассказывали, как звезды поздравляли украинцев с Днем Независимости.

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Теги: Alina Pash, День Независимости 2019, гимн
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pусский  (аноним)  24.08.2019, 17:22
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