Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве: видео

Исполнительница зачитала реп перед президентом Зеленским.

Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве instagram.com/alinapash/

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В этом году на праздновании 28-летия Независимости Украины национальный гимн зазвучал по-новому. Помимо Тины Кароль в центре Киева композицию исполнила молодая украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash. Девушка прошлась вдоль колонн военных, зачитав рэп о единстве нашей страны и вере в себя.

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Первые стоки гимна Украины исполнил хор ВСУ, далее присоединились оркестр ГСЧС, военный оркестр пограничной службы, оркестр Нацполиции и оркестр Нацгвардии Украины. Затем на Майдане прозвучал голос Дарьи Красновецкой, подхваченный народным хором. Далее вступили пианисты, Alina Pash и Тина Кароль.

Смотрите видео исполнения гимна на Майдане Независимости в день Независимости Украины:

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