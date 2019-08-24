Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В сети появилось видео выступления Тины Кароль на Шествии достоинства

Комментариев: 0
Народная артистка спела гимн Украины на крыше консерватории .
В сети появилось видео выступления Тины Кароль на Шествии достоинства
В сети появилось видео выступления Тины Кароль на Шествии достоинства
instagram.com/tina_karol/

Читай также: Моника Беллуччи показала, как изменился ее стиль за 16 лет

Тина Кароль в этом году удостоена чести исполнить гимн Украины на Марше достоинства по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Певица растрогала исполнением гимна в сопровождении гитары и арфы на крыше столичной консерватории.

Фото и видео своего выступления Тина Кароль опубликовала на странице в Instagram.

Для выступления звезда выбрала белое объемное платье с воланами и открытыми плечами.

Читай также: Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Недавно Тина Кароль выпустила новый соблазнительный клип.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, День Независимости 2019, певица, гимн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь