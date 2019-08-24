В сети появилось видео выступления Тины Кароль на Шествии достоинства
Народная артистка спела гимн Украины на крыше консерватории .
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Тина Кароль в этом году удостоена чести исполнить гимн Украины на Марше достоинства по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Певица растрогала исполнением гимна в сопровождении гитары и арфы на крыше столичной консерватории.
Фото и видео своего выступления Тина Кароль опубликовала на странице в Instagram.
Для выступления звезда выбрала белое объемное платье с воланами и открытыми плечами.
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Шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины.
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