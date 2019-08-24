Звезды поздравили украинцев с Днем Независимости: фото

Алена Шоптенко, Джамала, Александр Пономарев и другие опубликовали поздравления в Instagram.

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В День Независимости Украины звезды шоу-биза традиционно поздравляют фолловеров с одним из самых важных праздников страны. Ivona собрала лучшие посты селебрити в одном материале.

Поздравляю с Днем Независимости! “І борітеся поборете будь які змови, І борітеся поборете все що у злі“, - написал Александр Пономарев.

Я обожаю свою страну! И в то же время чувствую, столько ответственности“, - призналась Джамала.



С Днем Независимости, Украина, - подписала снимок хореограф Алена Шоптенко.

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Дзидзьо также опубликовал короткий пост.

Тебя безгранично сердцем я люблю, - написал артист.



Поздравила фолловеров и певица Катя Бужинская.

Уважаемые украинцы! С Днем Независимости Украины, - написала в публикации звезда.

Накануне Тина Кароль спела гимн Украины на крыше консерватории.