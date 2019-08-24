Звезды поздравили украинцев с Днем Независимости: фото
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В День Независимости Украины звезды шоу-биза традиционно поздравляют фолловеров с одним из самых важных праздников страны. Ivona собрала лучшие посты селебрити в одном материале.
Поздравляю с Днем Независимости! “І борітеся поборете будь які змови, І борітеся поборете все що у злі“, - написал Александр Пономарев.
Я обожаю свою страну! И в то же время чувствую, столько ответственности“, - призналась Джамала.
Я обожнюю свою країну! 🇺🇦 І водночас відчуваю, стільки відповідальності. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Кожного разу у подорожах іншими країнами, завжди несвідомо порівнюю життя і думаю, що би я хотіла покращити у нас. І робити є ще багато чого. Але, у мене ніколи не з’являлося бажання переїхати кудись. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я люблю країну в якій живу і мені дуже хотілося б, щоб мій дім, моя Україна, рухалася тільки уперед. Долаючи усі випробування, які переживає щороку, розвивалась і цінувала людей. Саме вони, наші таланти та розумники — є головним ресурсом України, які роблять її ще прекраснішою та привабливішою. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ З Днем Народження тебе, моя люба💛💙! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #зднемнезалежності
С Днем Независимости, Украина, - подписала снимок хореограф Алена Шоптенко.
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Дзидзьо также опубликовал короткий пост.
Тебя безгранично сердцем я люблю, - написал артист.
Поздравила фолловеров и певица Катя Бужинская.
Шановні українці! Від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України! Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя свого народу. Рівень культури українців зріс. Стали цінувати і поважати рідну мову, традиції і звичаї своїх предків, пишатися всім тим, чим славиться наша країна. З’явилося та зміцнилося бажання збереження характерних особливостей своєї Батьківщини, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади та народу в цілому. Українці здобули єдність нації, коли за свою країну, як за сім'ю. А моральний і соціальний принцип патріотизм знайшов вагому значимість в житті кожного українця. Запорука державотворчого успіху – у громадянській злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнювати силу і славу Вітчизни. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Доброго здоров'я, добробуту і щастя кожній родині. З нами Бог і Україна.#бужинська #бужинская #деньнезалежності🇺🇦 #деньнезависимости
Уважаемые украинцы! С Днем Независимости Украины, - написала в публикации звезда.
Накануне Тина Кароль спела гимн Украины на крыше консерватории.
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