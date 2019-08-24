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Катя Осадчая показала архивные снимки с Юрием Горбуновым

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Ведущая поздравила супруга с Днем рождения.
Катя Осадчая показала архивные снимки с Юрием Горбуновым
Катя Осадчая показала архивные снимки с Юрием Горбуновым
instagram.com/kosadcha

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Украинская телеведущая Катя Осадчая трогательно поздравила своего супруга Юрия Горбунова с днем рождения. Звезда телеканала "1+1" опубликовала видео с архивными фотографиями, на которых она запечатлена вместе с любимым.

Уже пять лет 24 августа для меня праздник двойной. Юра, нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам :) спасибо тебе, что я встретила мужчину с лучшим в мире характером и чувством юмора, которое спасает в любой ситуации. Юрий, с Днем рождения. Все остальное, лично, - написала Катя в Instagram.

Отметим, что Юрию Горбунову сегодня исполнилось 48 лет. 

В комментариях ведущий  публично поблагодарил жену за поздравления и признался ей в любви.

Спасибо тебе, моя любимая! Очень тебя люблю!" - написал Горбунов.

А недавно Юрий Горбунов умилил Сеть пляжным фото с женой.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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