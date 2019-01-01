Новые треки уже доступны на всех стриминговых площадках страны.

Группа "Агонь" представила 2 ремикса на хит "Тебе 20" пресс-служба

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Спустя месяц после громкой премьеры сингла «ТЕБЕ 20», который стал фаворитом многих радио хит-парадов в Украине, России, Беларуси и Молдовы, группа АГОНЬ преподносит своим поклонникам новый сюрприз в виде двух уникальных ремиксов на оригинальный трек – ТЕБЕ 20 (DANOV & Vad-Dim DiscoWave Mix) и ТЕБЕ 20 (KOLYA 90’s Remix).

пресс-служба

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Сочетание клубного саунда и звучания дискотек 90-х, дерзкий вокал и полюбившаяся поклонниками хулиганская лирика, характерная раннему творчеству АГОНЬ, займет достойное место в плейлистах преданных слушателей артистов.

пресс-служба

Напомним, трек “Тебе 20“ стал заявочным синглом из будущего третьего альбома группы и первой работой АГОНЬ с мировым звукозаписывающим лейблом Sony Music Entrainment.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко рассказал о своих творческих планах.