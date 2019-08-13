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Оля Полякова станет продюсером украинской комедии

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Певица сыграет в комедийном фильме "Звезды по обмену" главную роль .

Оля Полякова станет продюсером украинской комедии
Оля Полякова станет продюсером украинской комедии
пресс-служба

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Первый проект продюсерского дебюта певицы уже стал победителем 11-го конкурса кинопроектов Госкино в самой конкурентной категории "Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории" и получит дополнительную финансовую поддержку от государства
Самая ожидаемая кинокомедия “Звезды по обмену“ выйдет на широкий экран в 2020 году и будет представлена Поляковой совместно с украинской компанией, лауреатом многочисленных международных премий, KINOROB. Режиссером картины выступит Алексей Даруга.

На днях Госкино выделило дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом в Instagram, - заинтриговала Оля Полякова.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На днях Госкино выделяло дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом 👇🏻

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Несмотря на то, что сюжет будущей киноленты пока не разглашается, сценарий и идея фильма получили высокую оценку комиссии во время специального питчинга, на котором был представлен проект.
Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии “Свингеры“, по итогу проката ставшей #1 кассовой украиноязычной комедией, а также первого в Украине сиквела “Свингеры-2“, ставшим самым кассовым украинским фильмом 2019 года.

Ранее мы писали, что Оля Полякова поразила стальным прессом.
 

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Теги: украинское кино, комедия, Оля Полякова
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Источник: ivona.bigmir.net

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