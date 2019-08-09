Невеста Виктора Павлика разозлилась на хейтеров в Instagram

Девушка возмущена реакцией общественности на ее роман с 53-летним певцом.

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25-летняя девушка Виктора Павлика огорчена реакцией сети на их роман с артистом. Недавно пара снялась для обложки известного глянца, после чего, по словам Екатерины Репяховой, на нее обрушилась новая порция негатива.

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В своем Instagram возлюбленная Павлика решила поставить все точки над “i“.

То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее. Топ моих любимых мнений: ⠀

- ради обложки я с Витей

- только так смогла попасть на обложку

- явно не по любви я с ним

- специально пиарят себя везде.

И при этом всем люди нас совершенно не знают“, - начала Репяхова.

Девушка отметила, что только несчастные и не познавшие любви люди будут влезать в чужую жизнь и писать гадости.

Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков, - написала девушка Виктора Павлика.

"Во все времена были эти злые языки,просто сейчас больше возможностей все это распространить", - поддерживают скандальную пару в комментариях к публикации Кати.

К слову, недавно сам Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.