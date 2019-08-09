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Невеста Виктора Павлика разозлилась на хейтеров в Instagram

Комментариев: 2
Девушка возмущена реакцией общественности на ее роман с 53-летним певцом.
Невеста Виктора Павлика разозлилась на хейтеров в Instagram
Невеста Виктора Павлика разозлилась на хейтеров в Instagram
instagram.com/repyahovakate

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25-летняя девушка Виктора Павлика огорчена реакцией сети на их роман с артистом. Недавно пара снялась для обложки известного глянца, после чего, по словам Екатерины Репяховой, на нее обрушилась новая порция негатива.

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В своем Instagram возлюбленная Павлика решила поставить все точки над “i“.

То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее. Топ моих любимых мнений: ⠀
- ради обложки я с Витей
- только так смогла попасть на обложку
- явно не по любви я с ним
- специально пиарят себя везде.
И при этом всем люди нас совершенно не знают“, - начала Репяхова.

Девушка отметила, что только несчастные и не познавшие любви люди будут влезать в чужую жизнь и писать гадости.

Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков, - написала девушка Виктора Павлика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее😅 ⠀ Топ моих любимых мнений: ⠀ - ради обложки я с Витей - только так смогла попасть на обложку - явно не по любви я с ним 😅 - специально пиарят себя везде И при этом всем люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных и завистливых и злых людей. А вдруг, хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение. Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

"Во все времена были эти злые языки,просто сейчас больше возможностей все это распространить", - поддерживают скандальную пару в комментариях к публикации Кати.

К слову, недавно сам Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, певец, звездные романы
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  11.08.2019, 20:31
Оценка:  -1
pусский
А этот ВФ ебёт Катьку пальцем или самотыком? А смазка в пизде у Репяховой своя, или Павлик покупает? А любовь у них в попу или в писю?
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ ПРАВДЫ!
Ira0955    11.08.2019, 20:33
Оценка:  0
Ira0955
Пядарас, ты что сосёшь каждый день ???))))
nelci    11.08.2019, 20:01
Оценка:  +1
nelci
Ой как интересно, спать теперь не буду!
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