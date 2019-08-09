Невеста Виктора Павлика разозлилась на хейтеров в Instagram
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25-летняя девушка Виктора Павлика огорчена реакцией сети на их роман с артистом. Недавно пара снялась для обложки известного глянца, после чего, по словам Екатерины Репяховой, на нее обрушилась новая порция негатива.
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В своем Instagram возлюбленная Павлика решила поставить все точки над “i“.
То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее. Топ моих любимых мнений: ⠀
- ради обложки я с Витей
- только так смогла попасть на обложку
- явно не по любви я с ним
- специально пиарят себя везде.
И при этом всем люди нас совершенно не знают“, - начала Репяхова.
Девушка отметила, что только несчастные и не познавшие любви люди будут влезать в чужую жизнь и писать гадости.
Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков, - написала девушка Виктора Павлика.
Понимаю, что тема, которую я сейчас затрону стара, как мир, и что я не должна не перед кем оправдываться...но! То что, я читаю в сетях, в связи с обложкой... лучше бы не делали ее😅 ⠀ Топ моих любимых мнений: ⠀ - ради обложки я с Витей - только так смогла попасть на обложку - явно не по любви я с ним 😅 - специально пиарят себя везде И при этом всем люди нас совершенно не знают. Я пишу этот пост для всех этих несчастных и завистливых и злых людей. А вдруг, хотя бы одна злюка прочитает и изменит своё мнение. Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег. А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы наверное никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!
"Во все времена были эти злые языки,просто сейчас больше возможностей все это распространить", - поддерживают скандальную пару в комментариях к публикации Кати.
К слову, недавно сам Виктор Павлик рассказал о сложном детстве и за что ему до сих пор стыдно.
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