Новая возлюбленная артиста откровенно рассказала о их романе и разводе Виктора.

Виктор Павлик тайно развелся с женой ради 25-летней девушки - подробности instagram.com/repyahovakate

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Уже несколько дней украинские СМИ распространяют информацию о тайном разводе 53-летнего артистка Виктора Павлика, который, якобы, ушел от жены к своему концертному директору - 25-летней Екатерине Репяховой. Ряд ресурсов опубликовали эту новость, строя предположения по поводу того, почему артист скрывает развод. В свою очередь издание The Lime связалось непосредственно с девушкой, к которой, согласно предположениям, ушел Павлик, и уточнило у нее подробности отношений с артистом.

По словам Екатерины, роман действительно имеет место быть, однако он никакой не тайный - девушка отметила, что своих отношений пара не скрывала. Девушка отметили, что живет вместе с музыкантом около полутора лет, однако, публичного признания в этом артист не делает - понимая, что не получит одобрения общественности.

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Екатерина отметили, что была фанаткой артистка с юного возраста - и даже сохранила фото 10-летней давности, где позирует в обнимку с Виктором во время его выступлений в Трускавце.

Я с детства любила творчество Виктора. Часто ездила с мамой в Трускавец отдыхать, лечиться, пить водичку, а он там постоянно выступал, - вспомнила Екатерина. - Поэтому на его концертах я бывала с самого детства. Фактически благодаря этому я его и знала, потому что сама родилась в Днепре - там про Виктора Павлика я особо и не слышала.

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По словам Екатерины, изначально ее привязанность к Павлику не имела ничего общего с любовью к мужчине - она видела в нем просто любимого артиста. Однако, все изменил случай - когда Катя поехала на очередной концерт любимого артиста - они совершенно случайно оказались в одном отеле.

Я нашла в интернете его ближайший концерт в Николаеве и поехала. Купила цветы, подарила и запомнилась ему, потому что это был очень большой букет. Позже во время концерта он вдруг сказал: “Спасибо гостинице “Континент“ за то, что так хорошо меня принимают“. И я поняла, что я живу в этой же гостинице. Совершенно случайно. Для меня это был шок. Я тогда подумала: “Вау, буду с Виктором под одной крышей спать!“ - рассказала Екатерина.

Девушка решила во что бы то ни было пообщаться с артистом и дождалась его на ресепшене.

Ждала очень долго, часа три, наверное. Никто не приехал. Расстроенная я ушла в номер, но, закрывая дверь, услышала его голос - он прощался со своим водителем. Оказалось, что у нас соседние номера. Я вышла в коридор, а он мне говорит: “А я вас искал“. Дело в том, что в букете я оставила ему записку, в которой написала, что люблю его, и что приехала из Киева. Он мне говорит: “Почему же вы не оставили номер телефона?“ Я не знала, что ответить, я ж как бы не с этой целью приехала“, - посмеялась Екатерина.

Читай также: “И это мама троих детей“: Надя Мейхер похвасталась растяжкой Тогда же я ему показала ту самую фотографию из Трускавца, мы пообщались, нашлись на Facebook. Стали переписываться и поддерживать связь, встречаться время от времени. Ну а потом все это переросло в отношения. Со временем я стала его концертным директором. Ну и так все это закрутилось… Еще позже Виктор развелся с супругой.

По словам Екатерины, певец не сразу решился на развод с третьей женой Ларисой и старался постепенно знакомить молодую избранницу с детьми - сыном Александром (1984 г.р.), дочерью Кристиной (1987 г.р.) и сыном Павлом (1999 г.р.).

Виктор не ставил детей перед фактом. Это все происходило постепенно. Дети его, конечно, смеялись, шутили. Думали, что все это несерьезно. К примеру, старший сын дразнил меня, называл “тетя Наташа“. Ему просто 36 лет, а мне 25 (смеется). Потом уже время расставило все на свои места, - поделилась девушка.

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По поводу отношений Павлика с экс-супругой Ларисой - Екатерина отметила, что на данном этапе они уважительные и дружеские. Однако, девушка отметила, что сама она не общается ни с Ларисой, ни с младшим сыном своего избранника.

Сначала Виктор ушел из дома, но долго не разводился - все это было болезненно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Это длилось больше года. Когда уже Виктор поехал разводиться с супругой, то все уже проходило дружно: с шутками и смехом. Сейчас они в прекрасных отношениях - все мирно, все хорошо. Я, понятное дело, с бывшей женой не общаюсь, ну и с младшим сыном тоже. С Кристиной и Сашей мы поддерживаем хорошие отношения.

Также Екатерина поделилась, что ее родные были скептически настроены по поводу ее романа с Виктором - и не верили, что он разведется. В свою очередь, по словам девушки, против их отношений выступал и отец Виктора Павлика. Сейчас пара живет в киевской квартире Екатерины и планирует “расширяться“.

Раньше он мне все время говорил, что его никто не выдержит, что я не представляю, какой он в быту, и все такое... Ну вот, к примеру, к чистоте он относится очень спокойно. Вот он привез все свои костюмы, вещи, награды - за этим очень нелегко следить. Если он видит пыль - его это вообще не смущает (смеется). Награды все разложил, а мне за ними следить. Мне ведь надо, чтобы был порядок. Но сейчас это нереально, потому что у нас пока дом-склад и мы мечтаем переехать в более просторную квартиру, - рассказала Екатерина.

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Также девушка отметила, что, несмотря на репутацию Павлика как ловеласа - не позволяет ему ходить “налево“.

Мы все время вместе. Я все организовала так, что у него просто нет шансов (смеется). Даже если бы он что-то где-то и захотел, весь календарь, весь график - все в моих руках. Он может не знать, что у него 15-го июля, а я знаю. Я читала раньше, что он ловелас и любитель пофлиртовать. Но я такая, что не позволю. И он это знает, - отметила Екатерина.

На вопрос журналиста, почему сам Виктор держит в тайне новые отношения - Екатерина заметила, что он опасается критики и непонимания со стороны окружающих.

Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: “У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное“. Поэтому открываться сам он пока не готов, - отметила девушка.

А по поводу нового штампа в паспорте Виктора Павлика - точнее, когда ожидать свадьбу артиста с Екатериной - девушка отметила, что не видит смысла торопиться.

Зачем придумывать то, чего нет? Мы едва развод пережили, дайте отдышаться от этого. Может быть как-нибудь... пока отсутствие штампа нам никак не мешает, - заявила девушка.

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