Молодая невеста Виктора Павлика показала новое фото с певцом

25-летняя Екатерина Репяхова публично призналась артисту в любви.

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Недавно стало известно, что украинский певец Виктор Павлик живет вместе со своей концертной директоркой 25-летней Екатериной Репяховой. И пока сам артист говорит, что не планирует свадьбу с молодой девушкой, Катя не скрывает свои чувства и публично признается звезде в любви.

На своей странице в Инстаргам девушка Виктора Павлика опубликовала новое совместное фото.

И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости, - подписала кадр Репяхова.

В комментариях к снимку пользователи пожелали паре любви и счастья. "Вы мне очень нравитесь,как пара!", "Хай вам щастить!", "Красивые, счастливые, в глазах любовь и восхищение друг другом", - пишут фолловеры.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала в интервью, что они с 53-летним Виктором вместе уже около полутора лет. Катя была фанаткой артистка с юного возраста - и даже сохранила фото 10-летней давности, где позирует в обнимку с Павликом после одного из его выступлений.

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