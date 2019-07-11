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Молодая невеста Виктора Павлика показала новое фото с певцом

Комментариев: 13
25-летняя Екатерина Репяхова публично призналась артисту в любви.
Молодая невеста Виктора Павлика показала новое фото с певцом
Молодая невеста Виктора Павлика показала новое фото с певцом
instagram.com/repyahovakate

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Недавно стало известно, что украинский певец Виктор Павлик живет вместе со своей концертной директоркой 25-летней Екатериной Репяховой. И пока сам артист говорит, что не планирует свадьбу с молодой девушкой, Катя не скрывает свои чувства и публично признается звезде в любви.

На своей странице в Инстаргам девушка Виктора Павлика опубликовала новое совместное фото.

И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости, - подписала кадр Репяхова.

В комментариях к снимку пользователи пожелали паре любви и счастья. "Вы мне очень нравитесь,как пара!", "Хай вам щастить!", "Красивые, счастливые, в глазах любовь и восхищение друг другом", - пишут фолловеры.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала в интервью, что они с 53-летним Виктором вместе уже около полутора лет. Катя была фанаткой артистка с юного возраста - и даже сохранила фото 10-летней давности, где позирует в обнимку с Павликом после одного из его выступлений.

Ранее мы писали о том, что Зои Кравиц тайно вышла замуж.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, певец, звездные романы
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Комментариев (13)
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страхшоссе    14.07.2019, 23:01
Оценка:  0
страхшоссе
так вот кто такая Динеро которой он всей стране мозг вынес уже
JudasPriest    14.07.2019, 22:32
Оценка:  0
JudasPriest
на вид ей лет 35
гость  (аноним)  14.07.2019, 22:26
Оценка:  0
гость
У Віті комплекс підстаркуватого бойфренда: хоть і з страшненькою - за те з молодою. А що робити коли гарних дівчат вже розібрли?
Boxerogos    14.07.2019, 21:36
Оценка:  -2
Boxerogos
Это реально стрёмные укры! По ним Искандеры плачут.)))))
гость  (аноним)  14.07.2019, 20:00
Оценка:  +1
гость
Ох она и мрачная...
Alex2829    14.07.2019, 19:58
Оценка:  0
Alex2829
"Старый" Витя с Репяхом.....
Alex2829    14.07.2019, 20:00
Оценка:  0
Alex2829
Причём "старый" не по годам! А, просто не вызывает уважения к своей бл..ой натуре
zadneprohodchik    14.07.2019, 19:36
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Фу бля
GreenPeace!    14.07.2019, 17:16
Оценка:  0
GreenPeace!
отец и дочь, именно так они выглядят.
GreenPeace!    14.07.2019, 17:17
Оценка:  +1
GreenPeace!
они даже не судьба...
Котофунтик    14.07.2019, 17:03
Оценка:  +2
Котофунтик
Она ещё и выше его))) Хотя ведь страшненькая-а-а-а..
andy55524    14.07.2019, 16:23
Оценка:  +3
andy55524
ну видать дымит потрошки, одну палку в неделю выжимает...
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