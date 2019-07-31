"Детское Евровидение 2019": кто станет судьями украинского Нацотбора
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) объявила состав жюри Нацотбора на песенный конкурс “Детское Евровидение 2019“, который состоится 24 ноября 2019 года в Гливице, Польша.
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Так, на официальной странице “Евровидения в Украине“ был опубликован список судей, которые
которые выберут представителя нашей страны на детский песенный конкурс в этом году.
Состав жюри Нацотбора на “Детское Евровидение 2019“:
- Певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова;
- Певица и участница “Евровидения 2010“ Alyosha;
- Композитор и певец Adam;
- Композитор и певицаTanyaSha;
- Музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Александр Стасов;
- Глава делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская;
- Исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Станислав Медведев.
UA: Суспільне мовлення визначило склад журі, яке обиратиме представника від України для участі в дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019. До складу професійного оргкомітету увійшли: співачка й членкиня правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова, українська співачка та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha, співак і композитор Adam, співачка та композиторка Tanya Sha, музичний продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Олександр Стасов, голова делегації Дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська та виконавчий продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Станіслав Медведєв.
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Отметим, что НОТУ пока что не называет дату Нацотбора. Известно, что подать заявку на участие в можно до 8 августа. Таким образом, Нацотбор Украины на “Детское Евровидение“ пройдет во второй половине августа.
Напомним, ранее сообщалось, что В Украине изменили правила отбора на “Детское Евровидение 2019“ из-за скандала с Maruv.
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