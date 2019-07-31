"Детское Евровидение 2019": кто станет судьями украинского Нацотбора

Стали известны имена судей национального отбора Украины на "Детское Евровидение 2019".

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) объявила состав жюри Нацотбора на песенный конкурс “Детское Евровидение 2019“, который состоится 24 ноября 2019 года в Гливице, Польша.

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Так, на официальной странице “Евровидения в Украине“ был опубликован список судей, которые

которые выберут представителя нашей страны на детский песенный конкурс в этом году.

Состав жюри Нацотбора на “Детское Евровидение 2019“:

Певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова;

Певица и участница “Евровидения 2010“ Alyosha;

Композитор и певец Adam;

Композитор и певицаTanyaSha;

Музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Александр Стасов;

Глава делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская;

Исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Станислав Медведев.

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Отметим, что НОТУ пока что не называет дату Нацотбора. Известно, что подать заявку на участие в можно до 8 августа. Таким образом, Нацотбор Украины на “Детское Евровидение“ пройдет во второй половине августа.

Напомним, ранее сообщалось, что В Украине изменили правила отбора на “Детское Евровидение 2019“ из-за скандала с Maruv.