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"Детское Евровидение 2019": кто станет судьями украинского Нацотбора

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Стали известны имена судей национального отбора Украины на "Детское Евровидение 2019".
"Детское Евровидение 2019": кто станет судьями украинского Нацотбора
"Детское Евровидение 2019": кто станет судьями украинского Нацотбора
junioreurovision.tv

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) объявила состав жюри Нацотбора на песенный конкурс “Детское Евровидение 2019“, который состоится 24 ноября 2019 года в Гливице, Польша.

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Так, на официальной странице “Евровидения в Украине“ был опубликован список судей, которые 
которые выберут представителя нашей страны на детский песенный конкурс в этом году.

Состав жюри Нацотбора на “Детское Евровидение 2019“:

  • Певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова;
  • Певица и участница “Евровидения 2010“ Alyosha;
  • Композитор и певец Adam;
  • Композитор и певицаTanyaSha;
  • Музыкальный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Александр Стасов;
  • Глава делегации детского Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская;
  • Исполнительный продюсер развлекательного направления UA: Суспільне Станислав Медведев.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA: Суспільне мовлення визначило склад журі, яке обиратиме представника від України для участі в дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019. До складу професійного оргкомітету увійшли: співачка й членкиня правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова, українська співачка та представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha, співак і композитор Adam, співачка та композиторка Tanya Sha, музичний продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Олександр Стасов, голова делегації Дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська та виконавчий продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Станіслав Медведєв.

Допис, поширений UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)

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Отметим, что НОТУ пока что не называет дату Нацотбора. Известно, что подать заявку на участие в можно до 8 августа. Таким образом, Нацотбор Украины на “Детское Евровидение“ пройдет во второй половине августа.

Напомним, ранее сообщалось, что В Украине изменили правила отбора на “Детское Евровидение 2019“ из-за скандала с Maruv.

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Теги: Детское Евровидение 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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