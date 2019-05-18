Евровидение-2020: Амстердам отказался принимать песенный конкурс

Евровидение-2020 будет проходить не в столице Нидерландов.

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Амстердам отказался проводить музыкальный конкурс "Евровидение-2020", который должен состояться в Нидерландах. Об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема. Напомним, что в этом году победителем "Евровидения-2019" стал нидерландец Дункан Лоуренс.

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Так, по словам Фемке Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось проведение "Евровидения", будет недоступен в запланированные даты, а бронирование уже нельзя отменить или перенести. Отмечается, что попытки города найти другие крупные площадки не увенчались успехом.

Теперь за проведение "Евровидения-2020" будут бороться такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято в августе.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2019" состоялся в израильском Тель-Авиве. В финале, 18 мая, Дункан Лоуренс из Нидерландов занял первое место, набрав 492 балла.

Ранее скандальные участники "Евровидения-2019" группа Hatari выпустили провокационный клип.