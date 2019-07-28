MARUV обокрали в Москве: фото

Украинская певица пожаловалась на российских фанатов.

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Эпатажную украинскую певицу MARUV, которая показала, в чем ходит на отдыхе, обокрали в Москве. У артистки украли элемент сценического костюма во время ее выступления в одном из столичных баров. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Певица записала видео, в котором рассказала о случившемся, и обратилась к российским фанам с просьбой вернуть реквизит.

Позже выяснилось, что маску взял один из поклонников певицы, некий Сергей Караваев. Он пообещал вернуть реквизит взамен на автограф и совместное фото, что очень возмутило MARUV.

instagram.com/maruvofficial

Меня такая ситуация просто безумно расстраивает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в инсте. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба, - отреагировала певица.

Напомним, что ранее MARUV дважды обокрали в украинском аэропорту “Борисполь“.