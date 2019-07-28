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MARUV обокрали в Москве: фото

Комментариев: 4
Украинская певица пожаловалась на российских фанатов.
MARUV обокрали в Москве: фото
MARUV обокрали в Москве: фото
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажную украинскую певицу MARUV, которая показала, в чем ходит на отдыхе, обокрали в Москве. У артистки украли элемент сценического костюма во время ее выступления в одном из столичных баров. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Певица записала видео, в котором рассказала о случившемся, и обратилась к российским фанам с просьбой вернуть реквизит.

Позже выяснилось, что маску взял один из поклонников певицы, некий Сергей Караваев. Он пообещал вернуть реквизит взамен на автограф и совместное фото, что очень возмутило MARUV.

instagram.com/maruvofficial

Меня такая ситуация просто безумно расстраивает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в инсте. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба, - отреагировала певица.

Напомним, что ранее MARUV дважды обокрали в украинском аэропорту “Борисполь“

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Теги: MARUV, Марув, кража, певица
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  28.07.2019, 14:48
Оценка:  0
pусский
Тайгу не тушат, потому что бессмысленно, тундра ты хохляцкая! Иди подрочи на портрет Коломойского, авось умнее станешь.
гость  (аноним)  28.07.2019, 14:23
Оценка:  0
гость
Кацапы у вас тайга горит, скоро к мОскве пожар дойдёт а вы про трусы украинки лепечете. Огнетушители к бою и тушите тайгу.
pусский  (аноним)  28.07.2019, 13:47
Оценка:  -1
pусский
Вот дурак, я бы трусы списдил!
skolesa    28.07.2019, 14:52
Оценка:  0
skolesa
своих портков нету? стринги тебе бы пошли, говномес .
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