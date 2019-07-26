Сергей Бабкин умилил сеть трогательным видео с новорожденным сыном

Музыкант опубликовал трогательное видео в Instagram.

Читай также: На отдых - всей семьей: Михаил Присяжнюк показал, как проводит отпуск

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно устроил вечеринку в честь маленького сына, растрогал сеть милым видео с новорожденным. В коротком видео артист поет песню для своего звездного малыша.

Очаровательный ролик Сергей Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. Певец запечатлен вместе с сыном Елисеем на кухне. Бабкин поет ребенку песню, играя на гитаре.

Вечерний Кухонник ( ударение на -У-). Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник, - подписал пост Сергей.

Читай также: Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная

Супруга музыканта Снежана Бабкина в своем профиле в соцсети также поделилась снимком с Елисеем. Звездная мама нежно прижала сына к себе, пряча его лицо от камеры.

Вечерне-воздушные ванны... Получила предложение прогуляться и охотно согласилась, - подписала фото Снежана.

Ранее Вика из "НеАнгелов" рассказала об инциденте с поклонницей.