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Сергей Бабкин умилил сеть трогательным видео с новорожденным сыном

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Музыкант опубликовал трогательное видео в Instagram.
Сергей Бабкин умилил сеть трогательным видео с новорожденным сыном
Сергей Бабкин умилил сеть трогательным видео с новорожденным сыном
instagram.com/babkin_official/

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Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно устроил вечеринку в честь маленького сына, растрогал сеть милым видео с новорожденным. В коротком видео артист поет песню для своего звездного малыша.

Очаровательный ролик Сергей Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram. Певец запечатлен вместе с сыном Елисеем на кухне. Бабкин поет ребенку песню, играя на гитаре. 

Вечерний Кухонник ( ударение на -У-). Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник, - подписал пост Сергей.

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Супруга музыканта Снежана Бабкина в своем профиле в соцсети также поделилась снимком с Елисеем. Звездная мама нежно прижала сына к себе, пряча его лицо от камеры.

Вечерне-воздушные ванны... Получила предложение прогуляться и охотно согласилась, - подписала фото Снежана.

Ранее Вика из "НеАнгелов" рассказала об инциденте с поклонницей.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, дети звезд
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