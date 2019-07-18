Снежана и Сергей Бабкины устроили вечеринку в честь сына
В четверг, 18 июля, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана сообщили о радостном событии. Их сыну Елисею исполнился 1 месяц.
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В честь праздника пара устроила небольшую вечеринку, на которую позвали самых близких. На своей странице в Instagram Снежана показала несколько кадров из торжества.
Так, в аккаунте звездной мамы появилась фотография, на которой она мило улыбается на камеру, сидя у бассейна. Судя по указанной геолокации, вечеринка прошла в харьковском ресторане “Наша Дача“.
“Сегодня Елисею Сергеевичу Бабкину 1 месяц!!! Так быстро летит время. Наслаждение каждым мгновением в Студию!!! Мы счастливы! Он, кажется, тоже! УРА!!!“, - подписала радостное фото Бабкина.
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Также в Instagram-Stories Снежаны можно увидеть праздничное фото с родственниками и снимок Сергея Бабкина, который держит малыша Елисея на руках.
Напомним, ранее мама Сергея Бабкина рассказала, как реагирует на постоянную смену его имиджа.
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