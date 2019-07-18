18 июля сыну Снежаны и Сергея Бабкиных исполнился 1 месяц.

Снежана и Сергей Бабкины устроили вечеринку в честь сына instagram.com/snezhana_babkina

В четверг, 18 июля, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана сообщили о радостном событии. Их сыну Елисею исполнился 1 месяц.

Читай также: Снежана Бабкина сделала пикантное фото через месяц после родов

В честь праздника пара устроила небольшую вечеринку, на которую позвали самых близких. На своей странице в Instagram Снежана показала несколько кадров из торжества.

Так, в аккаунте звездной мамы появилась фотография, на которой она мило улыбается на камеру, сидя у бассейна. Судя по указанной геолокации, вечеринка прошла в харьковском ресторане “Наша Дача“.

“Сегодня Елисею Сергеевичу Бабкину 1 месяц!!! Так быстро летит время. Наслаждение каждым мгновением в Студию!!! Мы счастливы! Он, кажется, тоже! УРА!!!“, - подписала радостное фото Бабкина.

Читай также: Снежана Бабкина подсказала, что нужно успеть сделать во время беременности

Также в Instagram-Stories Снежаны можно увидеть праздничное фото с родственниками и снимок Сергея Бабкина, который держит малыша Елисея на руках.

Іnstagram Снежаны Бабкиной скриншот

Іnstagram Снежаны Бабкиной скриншот

Іnstagram Снежаны Бабкиной скриншот

Напомним, ранее мама Сергея Бабкина рассказала, как реагирует на постоянную смену его имиджа.