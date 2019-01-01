Певица Виктория Смеюха рассказала о встречи с поклонницей в нетрезвом состоянии.

"Навалилась на меня": Вика из "НеАнгелов" рассказала об инциденте с поклонницей пресс-служба

На съемочной площадке праздничного шоу “З Днем народження, Україно!“, которое канал “Украина“ покажет 24 августа, солистка группы “НеАнгелы“ Вика Смеюха призналась, как однажды повстречала поклонницу в нетрезвом состоянии.

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Жизнь успешных и популярных людей со стороны может казаться идеальной. Но зачастую артистам приходится сталкиваться с негативом и неадекватным отношением. Однажды неприятная история произошла и с участницей группы “НеАнгелы“ Викой Смеюхой.

“Не скажу, что ко мне прям умышленно хотели сильно приблизиться, но были люди в нетрезвом состоянии. Например, помню случай в Египте, когда девушка просто проходила мимо и сказав: “Ооо, я всегда мечтала с тобой сфотографироваться“, прямо навалилась на меня. Естественно, это неприятно“, – поделилась солистка группы “НеАнгелы“ Вика Смеюха за кулисами шоу “З Днем народження, Україно!“.

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По словам певицы, сама она придерживается здорового образа жизни, поэтому в таком состоянии Вику не увидишь.

“Человек должен уважать себя. Так что прошу всех поклонников не выпивать, потому что дисконтроль всегда сбивает с толку. Поверьте – артист не полюбит вас, если вы будете на него наваливаться“, – отметила певица в интервью каналу “Украина“.

Напомним, в праздничном шоу “З Днем народження, Україно!“ споют самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы “Время и Стекло“, “MOZGI», KAZKA, DZIDZIO, “Антитіла“, “НЕАНГЕЛЫ“, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

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Режиссером масштабного шоу канала “Украина“ стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала “Украина“ увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, ранее солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.