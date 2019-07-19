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Что послушать: Бейонсе записала альбом для "Короля Льва"

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В киноадаптации мультфильма "Король Лев" Бейонсе озвучила львицу Налу.
Что послушать: Бейонсе записала альбом для "Короля Льва"
Что послушать: Бейонсе записала альбом для "Короля Льва"
instagram.com/beyonce/

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Бейонсе представила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу ремейка мульфильма “Король Лев“, в котором звезда озвучила львицу Налу. В студийную работу вошли 27 треков.

В работе над альбомом The Lion King: The Gift приняли участие Кендрик Ламар, Джей Зи, Дональд Гловер, Major Lazer и другие. О выходе альбома Бейонсе сообщила в своем Instagram. 

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The Lion King: The Gift доступна на официальном канале певицы в Youtube, а также на популярных музыкальных сервисах.

Напомним, что недавно Бейонсе выпустила клип на трек “Spirit“, который также был написан для “Короля Льва“.

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Теги: Бейонсе, Король Лев, альбом
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