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Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом "VISLOVO"

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Слушай все песни из нового альбома мегапопулярной группы "Время и Стекло".
Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом "VISLOVO"
Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом "VISLOVO"
instagram.com/vremyaisteklo

Сегодня, 5 июля, популярная украинская группа “Время и Стекло“ презентовала новый альбом, который получил название “VISLOVO“. Презентация всех треков пластинки состоялась на официальном Youtube-канале коллектива.

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Отметим, что в новый альбом группы вошли 14 песен, среди которых есть и такие известные хиты, как есть и известные хиты “Е,Бой“, “Песня про лицо“, “Дим“ и “Глубоко“.

Над написанием композиций из свежей пластинки работали Потап, Позитив, Андрей Безкровный (DJ Bloodless). Аранжировкой треков занимались Вадим Лисица, Антон Крайнов и Роман Катрук.

“Это альбом для веселых вечеринок, для людей, которые охотятся за крутыми эмоциями и умеют отрываться по-настоящему, для шумных компаний, для влюбленных пар и просто меломанов… #VISLOVO есть в каждом“, - так прокомментировал выход нового альбома Позитив.⠀

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась фанам, какой у нее вес.

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Теги: Время и Стекло
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Источник: ivona.bigmir.net

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