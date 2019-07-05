Соблазнительная Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в бикини

Певица Настя Каменских засветила идеальный пресс в купальнике.

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) опровергла слухи о беременности, опубликовав снимок в купальнике.

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На своей странице в Instagram 32-летняя знаменитость разместила фото, на котором запечатлена в бикини цвета металлик. Пляжный наряд выгодно подчеркнул идеальный пресс и стройную талию Каменских.

В подписи к пикантному снимку Настя поделилась с поклонниками несколькими советами, как стать уверенным в себе.

“Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но этому тоже нужно научиться: усердно работать над своим телом и мыслями и никогда не останавливаться на достигнутом! Сегодня делюсь нескольким простыми правилами, которые я проверила на себе:



1. Всегда говорить себе: “Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!“

2. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми!

3. Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции!“, - написала NK.

Подписчики поблагодарили звезду за мотивационный пост и засыпали ее комплиментами.

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“Обожаю такие текстовые посты“, “Какая Вы умница и красавица! Восхищаюсь вами!“, “Настя! Ти моя мечта“, “Мне так нравится, что вы мало краситесь в будни, вы очень красивая“, “Настя, Вы, действительно, пример человека, который умеет достигать целей! Супер!!!“, “Настунька секси“, “Просто бейба“, “Самая красивая“, “Как раз “3“ пункт меня и мотивирует!!!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, что Потап и Настя планируют еще один медовый месяц.