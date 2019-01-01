Стало известно, сколько весит солистка группы "Время и Стекло".

Надя Дорофеева призналась фанам, какой у нее вес instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, солистка группы “Время и Стекло“ часто демонстрирует свою подтянутую фигуру в различных откровенных нарядах. А на днях 29-летняя певица впервые рассекретила свой вес.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories Надя предложила поклонниках в задать ей интересные вопросы.

Так, кто-то с подписчиков решил узнать, сколько весит Дорофеева. Певица опубликовала свое фото и в подписи к нему назвала свой вес - 50 килограммов.

Instagram Нади Дорофеевой Скриншот

Напомним, ранее муж Дорофеевой Владимир Дантес удивил снимком с ярким макияжем.