Надя Дорофеева в купальнике украсила обложку мужского глянца

Участники группы "Время и Стекло" появились на обложке журнала XXL.

Участники одной из самых популярных украинских групп “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) украсили обложку летнего номера мужского журнала XXL.

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Так, на своей странице в Instagram поделилась несколькими кадрами с фотосессии. На фото артисты позировали в белых нарядах. Надя была одета в сдельный купальник, а Позитив запечатлен в рубашке и штанах.

Свой пляжный образ Дорофеева дополнила роскошными серьгами. А Завгородний добавил к своему белоснежному наряду темные солнцезащитные очки. Фотосессия пары прошла на яхте.

Поклонники группы поспешили оставить множество комментариев под фото.

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“Какие Вы шикарные“, “Ну каааааааайф же!!!!“, “Суперские ребята“, “Фотографии для журнала - они афигенные“, “Посмотрев фото, стало жарче намного“, “Вместо секси, получилось супер мега секси“, “А как твой муж, видет это фотосессию?... Вот в чем вопрос!“, “Вы такая класная пара. Как созданные друг для друга“, - написали фаны.

Напомним, ранее “Время и Стекло“ признались, как прошел мальчишник Потапа.