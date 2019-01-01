Артистка удивила смелым образом в видеоработе "Море".

Без воды, без белья и без комплексов: Оля Цибульская представила яркий клип пресс-служба

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Популярная ведущая и певица Оля Цибульская выпустила клип на горячий трек "Море".



Песня стала для Цыбульской настоящим экспериментом. Необычный саунд, как объясняет сама артистка, это риск наконец быть вполне откровенной. Не прятать от зрителя свои истинные эмоции, слабости и недостатки. А от журналистов и сторонников больше не прятать одну из своих самых тайн - причину, по которой хранит человека от публичности.

Читай также: Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом "VISLOVO" Эту песню я написала много лет назад, когда мне, как воды и кислорода, не хватало самой желанной в мире человека. На тот момент я уже встречалась со своим будущим женихом, но продюсеры, с которыми работала после большого телевизионного проекта требовали регулярно появляться на публике с разными мужчинами, чтобы подогревать интерес прессы. За два дня до нашего рейса в Испанию вышла очередная обложка о моем новый бурный «роман». Любимый не выдержал, сказал, что больше не может ни с кем меня делить и ушел. Средняя мы не полетели. Я сидела в своей душной квартире и вспоминала его прикосновения. Именно тогда родилась эта песня и именно тогда я поняла что на самом деле рискую. Той же ночью нашла его и пообещала, что теперь наше счастье будет только нашим - впервые открыла тайну Цибульская.



Режиссером видео стала Роксолана Кравчук. Клипмейкер призналась, что больше всего боялась превратить Олю на "очередную гламурную красавицу" без перчинки и души. Но это оказалось совершенно невозможно. Команде удалось идеально передать ощущение жары, так как благодаря зажигательным танцам Цыбульской горячее на площадке было всем.

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