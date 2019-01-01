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"Крок": Джамала выпустила совместный трек с Cape Cod

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Слушай музыкальную новинку от Джамалы и Cape Cod - свежий трек "Крок".
"Крок": Джамала выпустила совместный трек с Cape Cod
"Крок": Джамала выпустила совместный трек с Cape Cod
instagram.com/jamalajaaa

Победительница “Евровидения-2016“, украинская исполнительница Джамала порадовала фанов новой песней. Звезда записала трек “Крок“ совместно с электронным коллективом Cape Cod.

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Презентация свежего хита состоялась 4 июня на официальном Youtube-канале Джамалы. Автором текста выступила сама певица и Александра Макаровская.

“Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції. Може, почуття не взаємне, але все одно у твоєму серці залишиться його слід, як хвіст комети!“, - прокомментировала выход песни “Крок“ Джамала в своем Instagram.

Напомним, ранее Джамала восхитила семейной фотосессией в лавандовом поле.

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Теги: Джамала, Cape Cod
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Источник: Ivona.bigmir.net

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