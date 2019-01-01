Концерт состоится в столичном Caribbean Club.

Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу в Киеве пресс-служба

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18 июля Злата Огневич впервые исполнит unplugged-версию хитов из нового альбома “Грані“, а также песен, которые уже занимали первые строки в украинских хит-парадах, таких как: “Танцювати“, “Єдиний“, “Doloni“ и другие. Концерт состоится в столичном Caribbean Club.

пресс-служба

Кроме того, по словам Златы, гости ее концерта первыми эксклюзивно смогут услышать несколько новых песен из предстоящего второго студийного альбома, над которым сейчас работает певица.

пресс-служба

пресс-служба

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Вместе с бэндом Злата Огневич готовится представить песни в акустической обработке по примеру знаменитого во всем мире проекта MTV Unplugged.

Для меня это новый формат, поэтому мы с музыкантами активно готовимся к концерту в Caribbean Club Concert Hall. Акустика - это всегда оголенные эмоции и оголенная душа, и мне хочется видеть зрителей с такими же эмоциями, - говорит о предстоящем концерте Злата Огневич.

Напомним, что украинская певица с уникальным голосом пела в дуэте с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участвовала в концерте Монсеррат Кабалье в Киеве. А над песнями Златы работают лучшие украинские композиторы и музыканты, среди которых The Maneken, Constantine, Александр Лозовский, Вадим Лисица и Михаил Некрасов.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Одесский кинофестиваль огласил программу.