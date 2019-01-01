"Нужно похудеть": Даша Астафьева рассказала о своих недостатках

Певица и модель Даша Астафьева призналась, что хочет немного похудеть.

В программе “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ известная певица и актриса Даша Астафьева призналась, на что в первую очередь обращают внимание мужчины и почему считает свою фигуру не идеальной.

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Недавно в Киеве состоялся конкурс “Мисс бикини“. Журналисты программы “Ранок з Україною“ встретили на мероприятии актера и обладателя премии “Мистер Украина“ Богдана Юсипчука и спросили у него, какую женщину следует считать сексуальной.

“В русском языке есть такое слово – “целомудрие“. Это очень важно, оно включает в себя и сексуальность, и разум, и мудрость, все вместе“, – поделился Богдан Юсипчук в программе “Ранок з Україною“.

Богдан Юсипчук пресс-служба

А вот Даша Астафьева считает, что в первую очередь мужчины обращают внимание совсем не на внутренний мир девушек.

“Конечно, все смотрят на попу. Но для меня попа в контексте отдельного существования – это невозможно. Для меня главное – пропорции. И то, как девушка умеет себя подавать“, – рассказала Даша Астафьева в эфире канала “Україна“.

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После зажигательного выступления Даши Астафьевой в очень откровенном наряде, певица призналась, что на конкурс бикини в качестве участницы ни за что бы не пошла.

“Я бы уже сейчас не пошла, потому что я знаю, что у меня есть недостатки. Мне надо больше заниматься спортом, а также немного похудеть“, – призналась певица.

Даша Астафьева пресс-служба

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Победу в конкурсе получила 24-летняя Елена Палиенко. Девушка призналась, что по образованию она – юрист уголовного права. И честно ответила на вопрос подправляла ли она что-то у хирургов.

“Да, пользовалась, а что не видно? Мне хотелось, чтобы я себя ни в каком плане не чувствовала неполноценной без груди или ещё чего-то, мне казалось, что она даст мне больше уверенности. Более того мои родители склонны к полноте, и я каждый день борюсь со своей генетикой“, – рассказала Елена Палиенко.

Напомним, ранее Даша Астафьева оголилась для рекламной съемки.