Даша Астафьева сфотографировалась в винтажной шляпке и платье с голос спиной .

"Какие изгибы и линии": Астафьева поразила неожиданным образом instagram.com/da_astafieva

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Эпатажная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников необычным образом “с изюминкой“. В Инстаграм звезда выставила фото в элегантном платье с открытой спиной и винтажной шляпке “колокольчиком“. Образ Даши получился загадочным и одновременно очень сексуальным.

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Подписчики похвалили образ Даши и оставили множество восторженных комментариев.

Какие изгибы, какие линии) Дарья, вы 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!❤

Что-то подозрительно много одежды на тебе в последнее время, Даш...))??

Потрясающе,такая неказистая шляпка,а какой эффект👏

Мадам брошкина 💪🏻🔥👏

Пантера❤️

Шикарная женщина, стиль необычен но очень к лицу

Охивздохи🤗..причудова цiпа😍

Даша,мне очень нравиться ваш стиль.Вы шикарная!!!Я последнее время восхищаюсь вашими фотографиями!!!!❤️

Шея,ключицы, спина,руки-фетиш.Вы шикарны😍 - написали в Сети.

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