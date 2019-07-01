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"Какие изгибы и линии": Астафьева поразила неожиданным образом

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Даша Астафьева сфотографировалась в винтажной шляпке и платье с голос спиной .

"Какие изгибы и линии": Астафьева поразила неожиданным образом
instagram.com/da_astafieva

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Эпатажная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников необычным образом “с изюминкой“. В Инстаграм звезда выставила фото в элегантном платье с открытой спиной и винтажной шляпке “колокольчиком“. Образ Даши получился загадочным и одновременно очень сексуальным.

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Подписчики похвалили образ Даши и оставили множество восторженных комментариев.

  • Какие изгибы, какие линии) Дарья, вы 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!❤
  • Что-то подозрительно много одежды на тебе в последнее время, Даш...))??
  • Потрясающе,такая неказистая шляпка,а какой эффект👏
  • Мадам брошкина 💪🏻🔥👏
  • Пантера❤️
  • Шикарная женщина, стиль необычен но очень к лицу
  • Охивздохи🤗..причудова цiпа😍
  • Даша,мне очень нравиться ваш стиль.Вы шикарная!!!Я последнее время восхищаюсь вашими фотографиями!!!!❤️
  • Шея,ключицы, спина,руки-фетиш.Вы шикарны😍 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала в боди и эротической сбруе.

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Теги: Даша Аставфьева, откровенные наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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