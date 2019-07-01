"Какие изгибы и линии": Астафьева поразила неожиданным образом
Даша Астафьева сфотографировалась в винтажной шляпке и платье с голос спиной .
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Эпатажная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников необычным образом “с изюминкой“. В Инстаграм звезда выставила фото в элегантном платье с открытой спиной и винтажной шляпке “колокольчиком“. Образ Даши получился загадочным и одновременно очень сексуальным.
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Подписчики похвалили образ Даши и оставили множество восторженных комментариев.
- Какие изгибы, какие линии) Дарья, вы 🔥🔥🔥🔥🔥🔥!❤
- Что-то подозрительно много одежды на тебе в последнее время, Даш...))??
- Потрясающе,такая неказистая шляпка,а какой эффект👏
- Мадам брошкина 💪🏻🔥👏
- Пантера❤️
- Шикарная женщина, стиль необычен но очень к лицу
- Охивздохи🤗..причудова цiпа😍
- Даша,мне очень нравиться ваш стиль.Вы шикарная!!!Я последнее время восхищаюсь вашими фотографиями!!!!❤️
- Шея,ключицы, спина,руки-фетиш.Вы шикарны😍 - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева позировала в боди и эротической сбруе.
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