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Даша Астафьева в ретро-образе засветилась в очереди за выпечкой

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Певица Даша Астафьева в образе из 60-х сняла видео у столичного киоска с выпечкой.
Даша Астафьева в ретро-образе засветилась в очереди за выпечкой
Даша Астафьева в ретро-образе засветилась в очереди за выпечкой
instagram.com/da_astafieva

Эпатажная украинская исполнительница и модель Даша Астафьева предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Звезда Playboy решила снять короткие ролики в известных местах Киева.

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Так, на днях на своей странице в Instagram и на Youtube-канале артистка похвасталась результатами фото- и видеосъемки у “Киевской перепички“.

На видео Астафьева позировала в синем ретро-платье и красной шляпке. Свой образ певица дополнила замшевыми туфлями. В ролике артистка стоит в очереди за выпечкой и произносит слова песни группы Reflex “Сойти с ума“.

Напомним, ранее Даша Астафьева оголилась для рекламной съемки.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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