Звезда позировала в образе, похожем на героиню Шерон Стоун.

"Основной инстинкт": Даша Астафьева показала пикантные кадры из нового клипа instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель, актриса Даша Астафьева показала горячие кадры из клипа на песню "Основной инстинкт". Судя по фото и видео, которые звезда добавила в Инстаграм, видеоработа будет довольно провокационной. В кадре Даша появляется в темном бюстье, прозрачных колготках и туфлях на высоком каблуке. Декорацией стала комната с приглушенным, мягким светом.

Насколько можно судить по нескольким кадрам - образ Даши действительно отдаленно напоминает Шэрон Стоун в картине "Основной инстинкт" - по крайней мере, Астафьева выглядит такой же завораживающе-опасной.

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До этого Даша выставляла не менее яркие снимки с хештегом “основной инстинкт“ - она позирует в лакированных брюках и черном корсете из крупных бусин.

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