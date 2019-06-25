Стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции

В воскресенье, 23 июня, состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра. Торжественная церемония состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии.

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Как пишет “КП“ в Украине“, свадьба обошлась звезде в огромную сумму. Стало известно, что стоимость аренды поместья просчитывается индивидуально в зависимости от количества гостей и от того, на какое время снимать виллу. Так, аренда на шесть часов обойдется в 10 тысяч евро.

За официальную церемонию бракосочетания нужно еще доплатить 3-4 тысячи евро. А за меню для каждого гостя нужно будет потратить от 250 евро. В праздничный стол входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе и вино.

Напомним, ранее Алина Гросу показала трогательный снимок с отцом.