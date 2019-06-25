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Стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции

Комментариев: 3
Певица Алина Гросу рассекретила бюджет своей свадьбы в Италии.
Стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции
instagram.com/vkozlovskiy

В воскресенье, 23 июня, состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра. Торжественная церемония состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии.

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Как пишет “КП“ в Украине“, свадьба обошлась звезде в огромную сумму. Стало известно, что стоимость аренды поместья просчитывается индивидуально в зависимости от количества гостей и от того, на какое время снимать виллу. Так, аренда на шесть часов обойдется в 10 тысяч евро.

За официальную церемонию бракосочетания нужно еще доплатить 3-4 тысячи евро. А за меню для каждого гостя нужно будет потратить от 250 евро. В праздничный стол входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе и вино.

Напомним, ранее Алина Гросу показала трогательный снимок с отцом.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  25.06.2019, 15:12
Оценка:  0
гость
А ЧЕГО СВАДЬБА НЕ В ТАМБОВЕ ИЛИ ВЯЛИКОМ УСТЮГЕ? С ЦЫГАНАМИ И МЕДВЕДЯМИ?
гость  (аноним)  25.06.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Гости ушли голодными...
гость  (аноним)  25.06.2019, 14:54
Оценка:  0
гость
Как для Венеции не сильно и потратились
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