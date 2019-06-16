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Отец невесты: Алина Гросу показала трогательный снимок со свадьбы

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Певица Алина Гросу поздравила папу с Днем отца.
Отец невесты: Алина Гросу показала трогательный снимок со свадьбы
Отец невесты: Алина Гросу показала трогательный снимок со свадьбы
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу поделилась редкими снимками со своим папой Михаилом.

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В честь Дня отца, который отмечается 16 июня, артистка опубликовала несколько кадров с семейного архива. Так, один из снимков был сделан на свадьбе звезды. А на втором фото еще совсем маленькая Алина сидит у папы на коленях.

В подписи к милым снимках Гросу призналась, что очень хотела бы, чтобы ее муж Александр стал таким же прекрасным отцом, как и ее папа.

“С днём отца!!!! С праздником наших дорогих, любимых, мужественных, сильных, самых лучших в мире пап. Спасибо за воспитание, за строгость, за заботу, за любовь, за веру, за поддержку и за все-все-все, что вы для нас делаете... спасибо вам за то, что вы просто у нас есть. Если мой муж станет таким же прекрасным отцом для наших детей, как мой папа для меня, я буду самой счастливой!!!)))) Но папа для меня всегда будет номер - 1. Потому что он - папа!!! Он - лучший))))“, - трогательно написала Алина Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днём отца!!!! ❤️❤️❤️ С праздником наших дорогих, любимых, мужественных, сильных, самых лучших в мире пап😘😘😘 спасибо за воспитание, за строгость, за заботу, за любовь, за веру, за поддержку и за все-все-все, что вы для нас делаете... спасибо вам за то, что вы просто у нас есть🤗 если мой муж станет таким же прекрасным отцом для наших детей, как мой папа для меня, я буду самой счастливой!!!)))) Но папа для меня всегда будет номер - 1❤️❤️❤️ Потому что он - папа!!! Он - лучший))))

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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