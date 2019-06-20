Участница "Супермодель по-украински" выложила обнаженное фото

Выпускница второго сезона "Супермодель по-украински" Арина Любителева поделилась в соцсети откровенным кадром.

Выпускница второго сезона “Супермодель по-украински“ поделилась на своей страничке в Instagram откровенным снимком, на котором обнаженное тело девушки прикрывают лишь ее длинные волосы.

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Снимок не выглядит пошлым, наоборот – он получился очень нежным и чувственным. Арина дополнила фото подписью: “Естественность – это красота“, и получила массу комплиментов в комментариях от подписчиков.

“Вчера перед тем как ложилась спать сказала маме, что хочу перманентный татуаж бровей, утром проснулась от её смс, что «натуральность это красота“, захожу в инсту, а тут ты с такой же подписью, думаю это знак свыше“

“Оченьььь красивая фотка“

“ууууу.... малышка, не разжигай“

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И хотя среди комментаторов, конечно же, нашлись и те, кто постарался задеть Арину, написав про отсутствие талии и “квадратную фигуру“, большинство всё-таки поняли основной месседж модели и поставили сердечки красивому снимку!

“Для меня это фото – суперкрасивое! – признается выпускница проекта Нового канала. – Чтобы сделать похожий снимок, и он получился не пошлым, нужно очень постараться. То, что кто-то в 9 классе пропустил анатомию и не знает, что у людей есть талия и грудь – это лично его проблема. Меня всегда удивляло наше общество в ХХІ веке, когда мы в Киеве хотим проводить парад равенства, но не умеем принимать эстетическую красоту, и нас пугает грудь на фотографиях. Мне нравится моя фигура, потому что я над ней работаю. И для меня это выглядит красиво. Не понимаю, почему люди так взбудоражились! Может, это просто нетипичное для меня фото. К тому же я являюсь лидером мнений. Эту фотку я подписала: “Натуральность – это красиво“, пытаясь донести до людей мысль, что голые люди – это прекрасно. Это искусство! Когда оканчивала школу искусств, мы тоже рисовали с натуры. Натуральность – это красиво“.

Напомним, ранее эксперты “Топ-модели по-украински“ стали диджеями.