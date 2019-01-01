Эксперты "Топ-модели по-украински" стали диджеями

Звезды шоу "Топ-модель по-украински" посетили вечеринку в ночном клубе Normal club.

В пятницу в ночном клубе Normal club в Киеве состоялась вечеринка, на которой диджеями были ведущая и эксперты реалити Нового канала “Топ-модель по-украински“.

Читай также: Соня Плакидюк и Ричард Горн покорили Сеть снимками в украинских нарядах

За пультом, сменяя друг друга, в ночь с пятницы на субботу стояли Алла Костромичева, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и новый эксперт модельного проекта – дизайнер Владимир Демчинский.

Кстати, именно для него роль диджея не в новинку – раньше Владимира многие знали не как дизайнера бренда Dastish Fantastish, а как крутого MC DYM.

Соня Плакидюк приехала на вечеринку сразу со сьемок нового сезона “Топ-модель по-украински“, так что ее стильный лук с венком вы еще увидите в одном из эпизодов!

На мероприятие заглянули и выпускники прошлых сезонов “Супермодель по-украински“ и “Топ-модель по-украински“. Среди гостей можно было заметить Арину Любителеву, Алину Панюту, Вику Маремуху, Диму Топоринского, Ясю Крутову и других. Было весело!

Напомним, ранее Алла Костромичева позировала обнаженной в новой фотосессии.