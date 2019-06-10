Украинская модель Алла Костромичева устроила крутую вечеринку в честь своего 33-летия.

Алла Костромичева встретила день рождения в образе блондинки из 80-х instagram.com/alla

Сегодня, 11 июня, известной украинской модели и ведущей шоу “Топ-модель по-украински“ Алле Костромичевой исполнилось 33 года.

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Свой день рождения знаменитость начала праздновать еще вчера вечером в киевском клубе Avalon. Алла устроила для своих друзей вечеринку под названием #AllaDivaParty в стиле 80-х по мотивам сериала “Поза“ (англ. Pose).

На своей странице в Instagram модель показала поклонникам, в каком образе решила отпраздновать день рождения. Звезда опубликовала короткий ролик, на котором она танцует в розовом платье с ярким макияжем на лице и со светлым париком на голове. Также звезда поделилась несколькими видео с празднования в разделе Stories.

На вечеринки в честь 33-летия Костромичевой засветились ее коллеги по шоу “Топ-модель по-украински“ Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и Ричард Горн, а также дизайнеры Жан Грицфельдт, Кристина Бобкова, Костя Омеля, Елена Бурба и другие.

Напомним, ранее Алла Костромичева позировала обнаженной в новой фотосессии.