Известная грузинская певица Нино Катамадзе рассказала, что ее может разозлить.

Нино Катамадзе призналась, что может вывести ее из себя пресс-служба

В интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, грузинская певица Нино Катамадзе рассказала, из-за чего она может разозлиться и где черпает энергию перед выступлениями.

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По словам артистки, ошибочно считать, что для того, чтобы поделиться позитивной энергетикой, вначале нужно ее где-то взять.

“Нет, это как дыхание – вдох-выдох, ты же не берешь и не тратишь себя. Поэтому я даже не замечаю, что беру и что даю, – рассказала Нино Катамадзе в программе “Ранок з Україною“, добавив, что после концертов она буквально светится. – Мне кажется, что внутри меня просто космическая температура. Мне весело, радостно, не могу разговаривать и не хочется“.

Нино Катамадзе пресс-служба

Своего сына Нино назвала в честь Николая Чудотворца. И сейчас, отвечая на вопрос, какие еще чудеса с ней случались, певица убеждена, что они происходят тогда, когда мы об этом попросим.

“Чудеса случаются каждый день, – уверена артистка. – Каждый раз, когда сложно и ты думаешь, что никак не можешь выбраться из сложившейся ситуации, нужно просто довериться, посмотреть на небо и попросить прощения. Чудеса – это как эмоциональный взрыв, они происходят внутри тебя“.

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Несмотря на то, что все вещи певица старается воспринимать позитивно, все-таки есть моменты, которые способны ее огорчить и вывести из себя.

“К примеру, непунктуальность. Если кто-то опаздывает на саундчек или репетицию, я умираю и за секунду превращаюсь в злую львицу. И все – меня нету, в таком случае я вообще не могу контролировать себя. Просто это такие вещи, которые крадут мое время. Вот это огорчает, а остальное можно простить“, – призналась Нино Катамадзе в эфире канала “Украина“.

Напомним, ранее Нино Катамадзе откровенно рассказала о личной жизни.