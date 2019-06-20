Певица Алина Гросу поделилась снимками с путешествия.

Алина Гросу с мужем отправилась на отдых в Верону - фото instagram.com/alina_grosu

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Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу заинтриговала фанов новой публикацией. Звезда заявила, что вместе с мужем Александром отправилась в путешествие и предложила подписчикам отгадать название города.

Сначала на своей странице в Instagram артистка разместила снимок, сделанный в одном из ресторанов загадочного места.

“Всем большие приветы. Мы с “Комочком“ полетели. Угадаете, куда?“ - подписала это фото Алина.

Позже Гросу добавила в свой аккаунт кадр, на котором позирует вместе со своим супругом на фоне старинных сооружений.

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Многие подписчики предположили, что пара отправилась в Италию, поскольку ранее исполнительница говорила, что хотела бы там отпраздновать свадьбу.

Далее звезда разместила еще две фотографии и рассекретила место. Супруги действительно отправились в Италию, а именно в город любви Верону.

Напомним, ранее Алина Гросу показала лицо своего мужа.