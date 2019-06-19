Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Лопес показала жаркий поцелуй с будущим мужем

Комментариев: 0
Певица Дженнифер Лопес поделилась нежным снимком с Алексом Родригесом.
Дженнифер Лопес показала жаркий поцелуй с будущим мужем
Дженнифер Лопес показала жаркий поцелуй с будущим мужем
instagram.com/jlo

Всемирно известная американская исполнительница Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками романтическим снимком с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом.

Читай также: Дженнифер Лопес умилила сеть дуэтом с собственной дочерью: видео

Певица, которая в этом году отпразднует юбилей, опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором страстно целуется с будущим мужем.

К новому снимку звезда добавила загадочную подпись. Некоторые подписчики отметили, что, возможно, так Лопес намекнула на дату свадьбы. Другие же решили, что артистка имела в виду исполнение какого-то желания.

“11:11“, - лаконично подписала кадр Дженнифер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:11 🙏🏼😇

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Читай также: Чувственно и горячо: Джей Ло в тигровом боди покорила Сеть

Отметим, что Дженифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в марте 2017 года. А 3 марта 2019 года бейсболист сделал певице предложение.

Напомним, ранее жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь