Дженнифер Лопес показала жаркий поцелуй с будущим мужем
Всемирно известная американская исполнительница Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками романтическим снимком с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом.
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Певица, которая в этом году отпразднует юбилей, опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором страстно целуется с будущим мужем.
К новому снимку звезда добавила загадочную подпись. Некоторые подписчики отметили, что, возможно, так Лопес намекнула на дату свадьбы. Другие же решили, что артистка имела в виду исполнение какого-то желания.
“11:11“, - лаконично подписала кадр Дженнифер Лопес.
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Отметим, что Дженифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в марте 2017 года. А 3 марта 2019 года бейсболист сделал певице предложение.
Напомним, ранее жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.
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