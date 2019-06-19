Дженнифер Лопес показала жаркий поцелуй с будущим мужем

Певица Дженнифер Лопес поделилась нежным снимком с Алексом Родригесом.

Всемирно известная американская исполнительница Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками романтическим снимком с женихом, бейсболистом Алексом Родригесом.

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Певица, которая в этом году отпразднует юбилей, опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором страстно целуется с будущим мужем.

К новому снимку звезда добавила загадочную подпись. Некоторые подписчики отметили, что, возможно, так Лопес намекнула на дату свадьбы. Другие же решили, что артистка имела в виду исполнение какого-то желания.

“11:11“, - лаконично подписала кадр Дженнифер Лопес.

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Отметим, что Дженифер Лопес и Алекс Родригес начали встречаться в марте 2017 года. А 3 марта 2019 года бейсболист сделал певице предложение.

Напомним, ранее жених Дженнифер Лопес признался, что влюбился в нее еще 20 лет назад.