Известная грузинская исполнительница рассказала об отношениях с мужем.

Нино Катамадзе откровенно рассказала о личной жизни пресс-служба

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В эксклюзивном интервью для программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, Нино Катамадзе рассказала об отношениях с мужем, а также поделилась собственным секретом крепкого и продолжительного брака.

Грузинская певица Нино Катамазде всеми возможными методами пытается скрыть подробности своей личной жизни. Но в интервью журналистам программы "Ранок з Україною" артистка поделилась подробностями отношений с мужем Давидом, который работает хирургом.

Он больше работает, чем я. Вообще, он очень добрый и верный, он профессионал. Каждую секунду он стоит на пороге жизни и смерти, и охраняет жизнь других людей, – поделилась Нино Катамадзе в программе “Ранок з Україною“.

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Певица признается, что несмотря на плотный график, они с мужем пытаются проводить как можно больше времени вместе.

Мы, конечно, часто видимся. Я приезжаю, у меня же график такой, согласно которому почти всегда знаешь наперед – когда и куда едешь, вот и стараемся быть вместе, – комментирует певица.

Нино Катамадзе откровенно рассказала о личной жизни пресс-служба

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Нино Катамадзе привыкла поддерживать мужа всеми способами, а также считает, что это стало залогом длительного и счастливого брака.

Мы много разговариваем. Я узнаю, какие у него проблемы, у него обычно больше переживаний, чем у меня, потому что бывают сложные случаи. Я склонна к тому, чтобы поддерживать его, как личность, как человека и уже потом – как моего мужа. Так мы живем 12 лет вместе, что еще добавить, – рассказала Нино Катамадзе в эфире канала “Україна“.

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