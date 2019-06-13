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У Тины Кароль появилась собственная маска в Instagram

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Украинская певица первой создала собственную маску для Instagram.
У Тины Кароль появилась собственная маска в Instagram
У Тины Кароль появилась собственная маска в Instagram
instagram.com/tina_karol

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Популярная украинская певица Тина Кароль стала первой среди украинских звезд, кто стал обладателем собственной маски в Instagram. Теперь пользователи соцсети могут примерить обложку альбома "Плейлист весны" в insta-сторис. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Сделать это первыми! Done. Сегодня вышла моя персональная INSTAGRAM MASK! Она доступна для всех! Когда будете делать сторис - найдите в масках иконку с обложкой альбома "Плейлист весны"! Enjoy, - написала Кароль.

Напомним, что ранее Тина Кароль взорвала сеть постельным фото в белье.
 

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Теги: Тина Кароль, маска, Instagram
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