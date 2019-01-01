В столице Украины начались съемки 4-серийного фильма "Никогда не бывает поздно".

Канал "Украина" снимает картину "Никогда не бывает поздно" пресс-служба

В Киеве идут съемки 4-серийного фильма “Никогда не бывает поздно“ по заказу телеканала “Украина“. В центре сюжета – история семьи, каждому члену которой предстоит преодолеть определенные сложности.

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Что делать, если твоего мужа спустя двадцать лет брака настигает кризис среднего возраста, и он сообщает, что уходит к другой? Для 39-летней Ольги это становится настоящим крушением: муж Игорь – единственный мужчина в ее жизни, домашние хлопоты – единственная работа, которой она когда-либо занималась.

Проблемами оборачивается попытка найти работу. И даже сообщить о расставании дочкам – невыносимая мука. Но, только оказавшись на обломках прежнего счастья, и Ольга, и ее муж, и дочки могут провести «работу над ошибками» и собрать свою жизнь заново.

"Никогда не бывает поздно" пресс-служба

Режиссер-постановщик фильма – Евгений Баранов.

“Несмотря на достаточно понятный сюжет, наши герои, на самом деле, попадают в очень острые обстоятельства. Каждый персонаж, существуя при своей правде, разыгрывает спектакль друг для друга, пытаясь сохранить ощущение семьи. Хотя все уже давно разваливается. У каждого из них – своя зона неправды, за этим будет очень интересно наблюдать нашему зрителю“, – говорит режиссер.

В фильме снимаются актеры Анна Миклош, Виталий Кудрявцев, Александр Никитин, Олеся Власова, Елизавета Зайцева, Александр Пашков, Елизавета Майская, Алена Лавренюк, Мила Сивацкая и другие.

"Никогда не бывает поздно" пресс-служба

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Оператор-постановщик – Константин Воробьев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Ирина Черняк, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу канала “Украина“ занимаются компании “Фильмстрим“ и “Vileton Films“. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что по украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - “Чернобыль“.