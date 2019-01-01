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"Крепостная" 2 сезон: Максим Радугин рассказал о своем персонаже

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Актер Максим Радугин рассказал, что ждет его персонажа Андрея Жадана во втором сезоне "Крепостной".
"Крепостная" 2 сезон: Максим Радугин рассказал о своем персонаже
"Крепостная" 2 сезон: Максим Радугин рассказал о своем персонаже
пресс-служба

22 июля в 21:00 в эфир телеканала СТБ возвращается нашумевшая масштабная костюмированная драма “Крепостная“. Сначала зрителям покажут первый сезон сериала, после которого сразу стартует премьера долгожданного второго, где зрители увидят, как уже знакомых героев, так и новых персонажей.

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В одной из серий первого сезона зрители познакомились с героем Максима Радугина. Теперь актер расскажет немного подробнее, что же ждет его персонажа Андрея Жадана дальше.

“Мой герой – бывший крепостной, который сам себя выкупил. О нем ходят легенды. В сериале он проходит испытание любовью. Мой персонаж ни во что не верит: у него были неудачные истории любви, у него были девушки, которые предавали. Теперь он не верит женщинам. И вдруг встречает особенную девушку. Влюбляется не сразу, не с первого взгляда. Они и ругаются, и мирятся, и спорят, он ее выгоняет, потом возвращает, потом спасает. Жадану в “Крепостной“ выпадает главное испытание – любовью“, - делится Максим.

Максим Радугин
Максим Радугин
пресс-служба

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Также Максим уверен, что захватывающий сюжет сериала, который во втором сезоне будет еще динамичней и эмоциональней, будет интересен всем. Кроме того, он очень красиво снят, было много натурных съемок, которые запечатлели красоту Киева и Украины.

“И конечно особым украшением фильма стала наша прекрасная половина, в нарядах 19 века наши женщины просто неотразимы. Кино – это волшебная машина времени, на которой вся съемочная группа и все зрители могут отправиться на экскурсию в прошлое, будущее, в любые фантастические миры“.

Максим Радугин и Алина Коваленко
Максим Радугин и Алина Коваленко
пресс-служба

Не пропустите все 48 серий драмы “Крепостная“ с 22 июля на телеканале СТБ.

Напомним, ранее звезды “Крепостной“ в стильных нарядах блистают на Каннском кинофестивале.

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Теги: Крепостная, Максим Радугин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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