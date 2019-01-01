Телеканал "1+1" покажет мини-сериал "Чернобыль" от HBO.

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

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Уже совсем скоро телеканал "1+1" покажет сенсационную премьеру ― сериал «Чернобыль» об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Проект стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов".

Проект "Чернобыль" описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории людей, которые ликвидировали последствия взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто получил самое сильное радиоактивное облучение. По словам сценариста сериала Крейга Мазина, он изучил все возможные материалы о Чернобыльской катастрофе, чтобы максимально точно передать события 1986 года, посетил ЧАЭС в Припяти и общался с бывшими жителями города.

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины, ― признался Мазин. ― Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы.

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

Американская премьера вызвала мировой общественный резонанс. После выхода каждой новой серии зрители оставляли восторженные отзывы и писали о желании узнать больше о Чернобыльской трагедии. Так, по данным сервиса Google Trends, в мае 2019 года пользователи вводили запрос "Чернобыль" значительно чаще, чем до премьеры сериала.

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

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Съемки проекта проходили на территории Киева, Припяти и Литвы. Так, кадры из города Припять показывают в основном в конце сериала, чтобы зрители увидели последствия катастрофы ― опустошенные дома, брошенные детские игрушки, останки жертв, чьи судьбы закончились трагически, и вещи, которые говорят про быт, увлечения и ежедневные счастливые заботы семей, чьи жизни разрушила авария на ЧАЭС. На территории Киева были отсняты важные сцены с главными актерами сериала. Литовский город Вильнюс стал одним из спальных районов Припяти, а локацией для съемок событий внутри ЧАЭС стала Ингалинская атомная электростанция, которая прекратила работу в 2009 году, ее реакторы по конструкции максимально похожи на Чернобыльскую атомную станцию.

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

В сериале снялись известные мировые актеры. Среди них ― британский актер Джарред Харрис, в котором зрители узнают Мориарти из «Шерлока», шведский актер Стеллан Скарсгард ("Пираты Карибского моря", "Тор", "Мстители") и британская актриса Эмили Уотсон ("Рассекая волны", "Красный дракон").

По украинскому ТВ покажут самый рейтинговый сериал всех времен - "Чернобыль" пресс-служба

Напомним, телеканал "1+1" традиционно одним из первых показывает культовые мировые премьеры на украинском ТВ. На счету канала, в частности, показы всеми любимого сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, боевика «Викинги» и музыкальной драмы "Империя".

Смотрите украинскую телепремьеру сериала «Чернобыль» в эфире канала "1+1", а также онлайн на VOD-платформе 1+1 Video.

Ранее мы писали, что в сериале "Чернобыль" нашли киноляп.